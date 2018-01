MIGRANTI: LAFORGIA, DA FONTANA RAZZISMO INACCETTABILE

15 gennaio 2018- 15:22

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Quelle di Fontana sono parole razziste inaccettabili. Il fatto che i sondaggi diano il candidato leghista molto avanti è un dato preoccupante". Lo scrive su Facebook il capogruppo di Mdp a Montecitorio ed esponente di Liberi e Uguali, Francesco Laforgia. "Ma è anche il segno che la discussione sulle coalizioni si concentra spesso solo sull'aritmetica e dimentica la politica. Forse quello che è mancato in tutti questi anni è un pensiero autonomo della sinistra che affrontasse le paure e le solitudini generate dalla crisi economica. Quando accade questo, è il volto reazionario della destra a prendere il sopravvento, come è accaduto in Lombardia". "Per questo occorre ricostruire un legame con le fasce più fragili della popolazione rimettendo al centro questione sociale, lavoro e diritti. Altrimenti quei cittadini impauriti continueranno a votare a destra, a prescindere dalle scelte di alleanze che faremo noi", conclude.