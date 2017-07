MIGRANTI: LAFORGIA, GENTILONI RIFERISCA IN AULA SU LIBIA

27 luglio 2017- 17:08

Roma, 27 lug. (AdnKronos) - “Abbiamo chiesto alla presidente della Camera Laura Boldrini, un impegno urgente affinché il presidente Paolo Gentiloni, venga a riferire al più presto in Aula prima della pausa estiva, anche allo scopo di chiarire quali saranno le eventuali regole di ingaggio dell’impiego di navi italiane, la posizione italiana alla luce delle nuove dichiarazioni di Macron e dopo l'incontro di ieri con il premier di Tripoli al-Sarraj con la richiesta dell'impiego di navi italiane in azioni di supporto alla Guardia costiera libica.” Lo afferma il capogruppo di Articolo 1–Mdp alla Camera, Francesco Laforgia, commentando l'annuncio da parte della Francia della creazione di hot spot in Libia.