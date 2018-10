21 ottobre 2018- 16:42 Migranti: Laforgia, interrogazione a Salvini su blitz Vicofaro

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Tutta la mia solidarietà a Don Biancalani, 'colpevole' di lavorare per l’integrazione. Domani stesso depositerò un’interrogazione a Salvini, il quale dovrà rispondere del blitz avvenuto ieri sera in occasione di una pizzata organizzata nella parrocchia di Vicofaro". Lo dichiara Francesco Laforgia, senatore di Leu."Un dispiegamento di forze dell’ordine che ha generato solo spavento nella popolazione visto che non è stata contestata alcuna violazione di legge. Ricordo a Salvini che la solidarietà e l’umanità non sono ancora reato. Se ne faccia una ragione".