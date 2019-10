23 ottobre 2019- 15:24 Migranti: Lamorgese, 'a fine lavori l'hotspot Lampedusa potrà ospitare 439 persone'

Palermo, 2(Adnkronos) - A lavori di sistemazione ultimati l'hotspot di Lampedusa che oggi può ospitare 96 persone potrà ospitare fino a 439 migranti. L'annuncio è stato dato oggi, durante il question time, dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che ha risposto all'interrogazione della deputata Laura Ravetto (Fi). "La situazione dell'hotspot è costantemente seguita - ha detto Lamorgese - la struttura è stata interessata in passato anche da numerosi incendi, l'ultimo dei quali nel marzo 2018, che ne hanno ridotto la capacità ricettiva a 96 unità. E' mia intenzione assicurare la massima celerità nel ripristino della piena funzionalità del centro e ho già dato impulso per accelerare le opere di riqualificazione in corso". "Alcuni interventi sono già stati realizzati - dice ancora Lamorgese - Quelli riguardanti l'ampliamento della capacità alloggiativa inizieranno alla fine del mese e consentiranno, entro marzo 2020, di disporre di ulteriori 132 posti. Inoltre ci sarà anche un'area per i minori non accompagnati". "Al completamento degli interventi il centro potrà disporre di locali alloggiativi per 439 posti".