20 agosto 2019- 13:30 Migranti: Lampedusa, turisti fanno selfie e foto mentre naufraghi annaspano in mare

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Mentre i naufraghi che si sono gettati in mare dalla Open Arms annaspano chiedendo aiuto per essere salvati dalla Guardia costiera a poche centinaia di metri di distanza, dalla costa, decine di turisti si sono radunati per scattare foto e fare selfie, pure con il bastone per prendere meglio la mira. E' lo spettacolo che si sta consumando a Cala Francese, nei pressi della Porta d'Europa, a Lampedusa, dove i migranti si sono gettati in acqua. Al momento sono stati tutti recuperati.