10 gennaio 2019- 13:01 Migranti: Lampedus'Amore, 'Baglioni uno di noi, canta e non fartela passare mai'

Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - "Ieri Claudio Baglioni ha espresso un’opinione sulla vicenda dei migranti. Lampedus’Amore che nasce con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sull’immigrazione, non può esimersi dal constatare che le reazioni contro l’artista sono state estremamente pesanti e vanno stigmatizzate con forza". Così, in una nota l'associazione 'Lampedus'Amore' che ogni anno organizza il Premio internazionale di giornalismo dedicato a Cristiana Matano a Lampedusa, dove la giornalista riposa."Traduzione: Claudio Baglioni è uno di noi - dice l'associazione - Ha partecipato al nostro convegno durante la prima edizione, conosce profondamente Lampedusa, conosce la disperazione della gente che arriva, conosce la forza dell’amore. A lui noi di Lampedus’amore diciamo solo una cosa: Claudio, canta e non fartela passare mai!".