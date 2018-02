MIGRANTI: 'LE CIFRE DEL BUSINESS', UN LIBRO DEL GIORNALISTA DE ROBERTIS

11 febbraio 2018- 14:40

Roma, 11 feb. (AdnKronos) - Lo Stato italiano spende sei-sette miliardi di euro all’anno per l’accoglienza dei migranti. Dove vanno? A chi vanno? Chi guadagna "dietro il grande business che si è venuto a creare con l’arrivo in Italia di centinaia di migliaia di immigrati?" Sono le domande a cui cerca di rispondere “Migranti spa - il business dell'immigrazione: cifre vittime e carnefici", libro edito da Rubbettino, opera del giornalista Pierfrancesco De Robertis, già direttore de 'La Nazione' e ora editorialista per Qn ('La Nazione', 'Il Resto del Carlino', 'Il Giorno').L'autore propone storie, analisi e dati sui flussi di denaro che gravitano intorno al mondo dell’accoglienza. Il risultato della sua inchiesta offre un quadro composito: da una parte migliaia di volontari che eroicamente si affannano per portare un aiuto ai tanti disperarti che arrivano sulle nostre coste; dall’altro centinaia di improvvisate coop sociali, associazioni e avventurose società che cercano di inseguire quello che considerano un nuovo business. Senza dimenticare i dubbi che suscitano alcune Ong.