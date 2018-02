MIGRANTI: 'LE CIFRE DEL BUSINESS', UN LIBRO DEL GIORNALISTA DE ROBERTIS (2)

11 febbraio 2018- 14:40

(AdnKronos) - "Lo Stato osserva ma non controlla, anche perché è una situazione che fa comodo a molti", nota De Robertis. Il libro è arricchito da numerose tabelle contenenti somme, dati, numeri che fotografano una realtà "alla quale è finalmente giunto il momento di guardare con obiettività e grande senso di responsabilità civile"."L’accoglienza -afferma ancora l'autore- è stata vissuta per anni nel nostro Paese come un’emergenza e, in quanto tale, gli strumenti per gestirla hanno continuato ad essere non ordinari e pertanto non sottoposti alle consuete regole e garanzie che vigono laddove lo Stato offre in appalto a enti privati la gestione di servizi di sua competenza"."Le conseguenze di tale anomalia sono sotto gli occhi di tutti. Diversi centri di accoglienza sono assurti agli onori della cronaca per la gestione poco trasparente, se non addirittura criminale, dei fondi a loro disposizione e la stessa presenza dei centri si è spesso trasformata in vere e proprie bombe sociali che hanno creato gravi disagi sia al nostro Paese che accoglie i migranti sia agli stessi migranti che, al centro di questo perverso meccanismo, finiscono -conclude De Robertis- per esserne le prime vittime".