16 ottobre 2019- 14:09 Migranti: le tragiche foto degli annegati di Lampedusa sul sito Adnkronos

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - C'è un giovane adagiato sulla sabbia, in fondo al mare, con le braccia alzate. Come se chiedesse aiuto. Oppure un altro corpo, rimasto impigliato tra le cime della barca finita a oltre 60 metri di profondità. E, ancora, una ragazzina con la faccia sepolta dalla sabbia. Sono alcune delle fotografie delle 12 vittime individuate ieri dai sommozzatori della Guardia costiera accanto al relitto della barca in legno naufragata nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, a sei miglia da Lampedusa. L'Adnkronos ha deciso, con l'autorizzazione della Procura di Agrigento, di pubblicare alcune sul suo sito web www.adnkronos.com le immagini del naufragio, sia pure evitando le più scioccanti, come la foto della mamma annegata insieme al suo bambino. Riteniamo che quelle foto abbiano tutti i requisiti del diritto di cronaca, così come è stato per la foto del piccolo Aylan, il bambino di 3 anni di etnia curda-siriana ritratto senza vita sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia, dopo un naufragio. La foto di quel bimbo con la maglietta rossa è diventata simbolo della tragedia dei profughi. I sommozzatori della Guardia costiera oggi si immergeranno a circa 60 metri di profondità, a sei miglia a Sud di Lampedusa per iniziare il recupero delle vittime del naufragio.