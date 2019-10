16 ottobre 2019- 14:09 Migranti: le tragiche foto degli annegati di Lampedusa sul sito Adnkronos (2)

(Adnkronos) - I sommozzatori sono da questa mattina nella camera iperbarica di Lampedusa per prepararsi all'immersione. Pronti a intervenire anche, oltre al nucleo sommozzatori della Guardia costiera di Messina, anche i nuclei di Cagliari e Napoli."Il numero dei corpi privi di vita potrà essere accertato solamente a seguito di ulteriori ricognizioni subacquee che verranno effettuate quanto prima dai Nuclei Subacquei della Guardia Costiera, dopo lo svolgimento della necessaria attività preparatoria", avverte la Guardia costiera. Sul naufragio la Procura di Agrigento ha aperto una inchiesta per omicidio plurimo. Stando alle testimonianze dei sopravvissuti, sembra cge lo scafista possa essere tra le vittime finite in fondo al mare.