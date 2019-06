28 giugno 2019- 12:24 Migranti: Lega, 'cittadinanza a Sea Watch3? Solito gesto plateale del sindaco Palermo'

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Il solito gesto plateale di Orlando. Il primo cittadino di Palermo invece di affrontare e risolvere i problemi della città utilizza, da bravo demagogo qual è, lo strumento di distrazione di massa per deviare l’attenzione dai suoi disastri e lo fa premiando addirittura lo staff della nave Sea Watch con la cittadinanza onoraria". Così Andrea Aiello, vice coordinatore cittadino della Lega e consigliere della V circoscrizione di Palermo, commenta l'annunciato conferimento della cittadinanza onoraria all’equipaggio della Sea Watch3. "Siamo davvero al delirio e al paradosso - aggiunge - La città vive giornalmente nel più totale abbandono, sommersa dai rifiuti e dalle tantissime discariche a cielo aperto, con servizi inesistenti. Orlando ormai può essere definito il comandante di una nave alla deriva che si chiama Palermo. E il suo è il canto del cigno in una città che lascerà in macerie".