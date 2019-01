8 gennaio 2019- 12:02 Migranti: legale diritti umani, 'Con Dl Sicurezza a rischio anche assistenza pediatrica' (2)

(AdnKronos) - "Il permesso di soggiorno da il diritto ad iscriversi al servizio sanitario nazionale, ma se io ho il permesso soggiorno e non ho la residenza anagrafica posso iscrivermi? - si chiede l'avvocato Bisagna - Sì, perché fa fede il luogo di dimora attuale, che prendo dl permesso di soggiorno. Ma non certifica il luogo di dimora. Di fatto impedirà l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale perché non ha valore certificativo". Attualmente i richiedenti asilo non possono chiedere l'iscrizione anagrafica, e così quando andranno a chiedere l'iscrizione all'Asp di appartenenza la vedranno rifiutata, perché non hanno iscrizione anagrafica. Il punto di domanda è: se il permesso di soggiorno non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica, come può quel permesso fare fede per la dimora abituale?". Domande su domande. Ma in termini pratici cosa vuol dire? "Stiamo seguendo alcuni casi in cui dei richiedenti stanno chiedendo l'iscrizione anagrafica, attendiamo e siamo pronti a impugnare i dinieghi che dovrebbero arrivare". Per l'avvocato Giorgio Bisagna di Adduma "le maggiori criticità, al momento evidenziate, sui richiedenti asilo, riguardano proprio l'abrogazione della norma che consentiva la possibilità, per queste persone, di chiedere l’iscrizione anagrafica. E’ stato infatti abrogato l’art.5 bis del d.lvo 142/2018 che consentiva tale adempimento ai richiedenti asilo, cioè a coloro che hanno formulato richiesta di protezione internazionale, ma il cui iter amministrativo o giudiziario non si è concluso. Accanto a questa abrogazione, viene chiarito che il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo è documento di riconoscimento personale, che, tuttavia non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica". "Tuttavia, non viene abolito il primo comma dell’art. 6 comma 7 del D.lvo 286/1998 ( Testo Unico Immigrazione) “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”- prosegue il legale dei diritti umani - Ebbene pare curioso mantenere questo principio di uguaglianza, quando al contempo, si sancisce che il permesso di soggiorno dei richiedenti asilo è un documento di identità che non consente l’iscrizione anagrafica".