8 gennaio 2019- 12:02 Migranti: legale diritti umani, 'Con Dl Sicurezza a rischio anche assistenza pediatrica' (3)

(AdnKronos) - Ma, ribadisce: "la norma non pone un divieto esplicito di iscrizione anagrafica, in quanto, comunque, restano non modificate le norme attualmente in vigore del regolamento anagrafico e quelle del DPR 394/1999. Ancora, i problemi più gravi sotto il profilo umanitario sembrano dettati dalle conseguenze della mancata iscrizione anagrafica. In particolare l’iscrizione al SSN". "L’art. 42 del DPR 394/1999 prevede l’obbligo di iscrizione al SSN degli stranieri in possesso di permesso di soggiorno, incluso quello per richiesta asilo, “ nel cui territorio ha la residenza”. "Ovviamente in caso di mancata iscrizione anagrafica non potrà ottenerla. Invero anche la possibilità, prevista dalla legge di accedere all’iscrizione al SSN senza iscrizione anagrafica, ma sulla base del luogo di “effettiva dimora“ appare frustrato dal fatto che il permesso di soggiorno non ha più alcun valore certificativo del domicilio, attesa la sua inidoneità a costituire titolo di iscrizione anagrafica", conclude l'avvocato Bisagna.