MIGRANTI: LEGALE DIRITTI UMANI, RIMPATRIO NIGERIANI VIOLA NORMATIVE INTERNAZIONALI (2)

5 maggio 2017- 18:36

(AdnKronos) - "Qualora così non fosse, ci troveremmo di fronte a fattispecie di significativa gravità, non il primo né l’ultimo, purtroppo. Uno per tutti il caso “Shalabayeva”. In ogni caso, ricordiamo anche noi come la Cedu vieti espressamente i respingimenti collettivi, come, invero, apparirebbe, quello denunziato dai media". "Il d.l. Orlando che ha soppresso il ricorso in appello per I richiedenti asilo, la polemica innescata sulle Ong. Adesso queste prassi operative - aggiunge l'avvocato Giorgio Bisagna - Benché gli attori in campo siano tutti diversi, si assiste a singolari convergenze in questo momento. Speriamo di sbagliarci. Che non si voglia giocare una brutta partita sulla pelle dei migranti più vulnerabili".