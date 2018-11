6 novembre 2018- 18:08 Migranti: Librandi, Salvini spaccia come suoi risultati Minniti

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - "Salvini, come suo solito, non dice la verità: spaccia dati e risultati non suoi, ma merito del governo precedente e in particolare del suo predecessore Marco Minniti". Lo afferma Gianfranco Librandi del Pd."La diminuzione degli sbarchi è un fenomeno iniziato nella seconda metà del 2017 e proseguito quest'anno: non c'è nessun merito da parte dell'attuale governo, che ha pensato più a imbastire le sceneggiate sulle navi Diciotti e Aquarius, anziché risolvere il grande problema italiano, e cioè la gestione delle centinaia di migliaia di irregolari che abbiamo in Italia. Ma ormai le TV del nuovo regime gialloverde non parlano più di questo tema, perché dovrebbero dire l'unica possibile verità, e cioè che Salvini, Di Maio e Conte non sanno minimamente come affrontare la questione".