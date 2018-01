MIGRANTI: LITE TRA DUE TUNISINI ALL'HOTSPOT LAMPEDUSA FINISCE IN RISSA, FERITO CARABINIERE

20 gennaio 2018- 09:21

Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - Una lite tra due tunisini finisce in rissa e alla fine un carabiniere rimane leggermente ferito a uno zigomo. E' accaduto ieri sera all'hotspot di Lampedusa, dove due giovani tunisini, ospiti da tempo del centro d'accoglienza, hanno iniziato a litigare, quando uno dei due ha ferito l'altro al viso. A quel punto, come raccontano oggi alcuni testimoni all'Adnkronos, sono intervenuti altri amici dei due tunisini che hanno iniziato una sorta di sassaiola. Nella rissa un carabiniere è rimasto ferito a uno zigomo. L'aggressore è in stato di fermo.