MIGRANTI: LO VOI, CONTRO TRATTA UMANA USATI STESSI METODI CONTRO LA MAFIA

21 giugno 2017- 13:28

Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Non so se Palermo possa rappresentare un modello" nell'attività giudiziaria contro i trafficanti di esseri umani, "ma posso dire che Palermo ha utilizzato per questo tipo di indagini gli stessi strumenti che abbiamo utilizzato in passato, e che continuiamo a utilizzare, contro la mafia". Così il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi dopo la firma dell'accordo con la Procura nazionale olandese per la lotta alla tratta di esseri umani. "Si tratta anche in questo caso di una forma di criminalità organizzata - dice - e quindi l'uso di quelle tecniche investigative ci ha permesso di raggiungere i risultati che abbiamo raggiunto finora".