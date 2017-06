MIGRANTI: LO VOI, SCOPERTO GRUPPO BEN ORGANIZZATO DI TRAFFICANTI UOMINI

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Palermo e di Trapani hanno consentito di individuare un gruppo molto ben organizzato di alcune persone, prevalentemente tunisini, ma anche italiani, operanti nella provincia trapanese, che erano dediti al trasporto di persone di nazionalità varie, soprattutto tunisini, che avevano scelto questo tipo organizzazione allo scopo di sottrarsi al normale sistema di immigrazione verso l'Italia con barconi e navi di soccorso". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, incontrando i giornalisti per parlare dei 15 fermi emessi dalla Procura nell'ambito di un'operazione che ha sgominato un gruppo di trafficanti transnazionali di uomini. "Le indagini sono state svolte per terra, per aria e per mare...", aggiunge il magistrato.