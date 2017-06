MIGRANTI: LO VOI, TUNISINI USAVANO GOMMONI PER SFUGGIRE A CONTROLLI

6 giugno 2017- 12:50

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - I migranti tunisini che sceglievano i gommoni veloci, in cambio di denaro dato a un gruppo di trafficanti di esseri umani, sgominati oggi dalla Procura di Palermo, utilizzavano dei "gommoni di altura che erano in grado di coprire in poche ore il tragitto tra le coste del trapanese e la Tunisia". Così, il Procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi parlando dei 15 fermi per traffico di esseri umani. Ma, soprattutto, "in questo modo sfuggivano a qualsiasi forma di controllo e identificazione che vengono fatti al momento dell'arrivo delle navi di soccorso o dei barconi direttamente". I migranti, con questi viaggi, "pagavano cifre maggiori rispetto ai migranti disperati" che si imbarcano lungo le coste libiche. "Gente che all'arrivo in Sicilia voleva proseguire verso altre destinazioni in Europa - dice ancora Lo Voi - Questo non ci fa escludere che in mezzo a questi potessero esserci anche soggetti che temevano di essere respinti o che avevano qualche problema anche con la giustizia tunisina, quindi intendevano sottrarsi a questi controlli". "Tutto questo è stato scoperto attraverso i controlli fatti sia per mare che sulla terraferma anche con i mezzi aerei della Guardia di Finanza che hanno individuato diversi si questi trasporti - dice ancora Lo Voi - E hanno anche scoperto che questa organizzazione associava al traffico di clandestini anche un traffico di contrabbando di tabacchi".