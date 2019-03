6 marzo 2019- 16:52 Migranti: Lollobrigida, 'Brescia rispetti voto parlamentari'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Gravissime le dichiarazioni del presidente Brescia a proposito del voto dell’Aula che a fine febbraio ha respinto al mittente il Global compact. Una completa mancanza di rispetto nei confronti dei tanti parlamentari che, nel pieno delle proprie prerogative democratiche e costituzionali, hanno finalmente potuto esprimersi, grazie a un atto parlamentare di Fratelli d’Italia, schierandosi per la difesa dei confini della Nazione". Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera."Evidentemente -aggiunge- Brescia, che liquida un libero voto dell’Assemblea come un errore, appartiene a quella categoria di rappresentanti delle istituzioni molto ben remunerati per fare gli interessi non degli italiani, ma di chi vuole l’invasione dell’Italia da parte di immigrati clandestini. Invece di delegittimare il Parlamento ne abbia rispetto e, se lo ritiene opportuno, predisponga un documento che impegna il governo italiano a sottoscrivere il Global compact, e si cerchi una maggioranza per farlo approvare. Ora la Lega faccia la sua parte e difenda con noi il voto della Camera che Salvini ha auspicato e Giorgia Meloni ottenuto. Non tollereremo in alcun modo che l'arroganza dei 5 stelle mini gli strumenti democratici”.