18 dicembre 2018- 20:56 Migranti: Lollobrigida, domani su global compact chi ha a cuore Italia

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - “Domani vedremo se la maggioranza continuerà a scappare dal confronto, come ha sempre fatto sin da quando Fratelli d’Italia ha portato al centro del dibattito politico il Global compact, o se finalmente vorrà prendere posizione su una questione fondamentale come la difesa dei confini e la sovranità della nostra Nazione”. Lo ha sottolineato intervenendo nell’Aula di Montecitorio il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, illustrando la mozione di Fratelli d’Italia sul Global compact che sarà messa in votazione domani. “E’ semplice: o si vota sì alle altre mozioni, impegnando il governo a sottoscrivere questo patto scellerato che potenzialmente aprirà le porte a milioni di immigrati, come vogliono il Pd e la sinistra, o si vota sì alla nostra, in modo netto e inequivocabile, impegnando il governo a non firmare il Global compact. Domani, alla prova del voto, vedremo chi assieme a Fratelli d’Italia -ha concluso Lollobrigida- ha davvero a cuore la Nazione”.