10 gennaio 2019 Migranti: Lollobrigida, ipocrisia accoglienza gratuita

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Noi di Fratelli d’Italia vogliamo fermare l'invasione. Accogliere ancora immigrati irregolari in Italia significa arrendersi alla criminalità degli scafisti e dei trafficanti di esseri umani, creare insicurezza e aumentare le spese che pagano gli italiani. Dire che va bene accogliere purché gratuitamente è una ipocrisia inaccettabile, e i cittadini che chiedono l’esatto contrario non meritano di essere presi in giro in questo modo". Lo afferma il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida."Non smetteremo mai di ripeterlo: l'unica soluzione -aggiunge- rimane il blocco navale”.