22 novembre 2018- 11:55 Migranti: Lollobrigida, no a global compact

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - “Incredibile, il governo italiano intende sottoscrivere il Global compact, una follia pensata dall’Onu che sancisce il pericoloso principio che qualunque forma di immigrazione sia un diritto fondamentale dell’uomo. Questo significa che una volta firmato il patto, uno Stato non potrà più difendere i propri confini". Lo denuncia Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera."Molte delle nazioni a guida sovranista o che abbiano messo a punto serie politiche di controllo dei propri confini -aggiunge- hanno annunciato che non aderiranno al Global compact. Inspiegabilmente, il governo Conte sembrerebbe intenzionato a sottoscriverlo, di fatto tradendo tutti gli annunci trionfalistici in materia di immigrazione fatti sin qui. Fratelli d’Italia chiede con forza una presa di posizione netta e inequivocabilmente contraria alla sottoscrizione di questa assurdità e si batterà in tutte le sedi per difendere la Nazione e i suoi confini!”.