MIGRANTI: LOREFICE, PALERMO è ASSOLUTA NEGAZIONE DI OGNI MURO

14 luglio 2017- 14:44

Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - "Palermo è l’opposto di ogni muro, la sua assoluta negazione. Palermo è un porto a cui si può approdare. La Palermo di Rosalia, liberata dalla peste dell’insensibilità e della paura. I tanti fratelli che dal Sud del mondo affrontano pericoli inenarrabili per giungere sulle coste della Sicilia rappresentano per noi oggi l’appello all’accoglienza della diversità". Lo ha detto l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice incontrando i rappresentanti delle religioni in occasione della festa di Santa Rosalia, patrona della città. "Palermo è il segno vivente dell’ascolto di questo appello - ha aggiunto -, perché Palermo non si risparmia e non si è risparmiata, facendo diventare cittadini, prima di ogni ius soli, tutte le donne e gli uomini che hanno messo il piede sulla nostra terra. Sono convinto che cammineremo ancora insieme per fare di Palermo una città dove la convivenza pacifica sarà il culto comune che, seppur con linguaggi diversi, renderemo a Dio; il vero contributo che daremo alla meravigliosa città di Santa Rosalia, alla sua crescita, alla sua cultura, alla sua economia, alla sua arte, ai suoi variegati e inediti colori, odori, sapori" ha concludo l'arcivescovo.