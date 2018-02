MIGRANTI: LORENZIN, SIAMO CON MATTARELLA, NON SI CEDA A ODIO E RAZZISMO

6 febbraio 2018- 12:55

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Il presidente Mattarella, nel suo appello al senso di comunità, ha assolutamente ragione. Noi non possiamo permettere che in questa campagna elettorale si ceda a sentimenti di odio o si cavalchino sentimenti di razzismo. Dobbiamo invece occuparci di risolvere i problemi". È quanto ha dichiarato il ministro della Salute e leader di Civica Popolare, Beatrice Lorenzin, a Unomattina, su Rai1."Quello che è successo a Macerata è gravissimo, non ci sono se, non ci sono ma, né ci possono essere giustificazioni. Questo è un pazzo e ce ne possono essere altri. Noi dobbiamo occuparci dell’immigrazione nel nostro territorio e dobbiamo occuparci delle nostre comunità, dobbiamo soprattutto pretendere un rispetto delle regole. I numeri ci dicono che è più un problema di gestione delle comunità. Quindi dobbiamo lavorare con tranquillità a risolvere i problemi delle persone e a rassicurare, poi dobbiamo pretendere il rispetto delle regole".