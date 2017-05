MIGRANTI: LUPI, CON SALVINI TRISTE IMBARBARIMENTO LOTTA POLITICA

10 maggio 2017- 21:13

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Salvini se ne è uscito oggi con il suo insulto periodico al Capo dello Stato. Credo che per il Presidente Mattarella queste offese siano come l'acqua con cui dovrebbe 'sciacquarsi la bocca', scivolano via leggere come la consistenza politica di chi le pronuncia". Lo afferma il capogruppo di Alternativa popolare alla Camera, Maurizio Lupi."Salvini -aggiunge- non riuscirà a delegittimare le istituzioni, almeno finché persone come Mattarella le incarnano, è però triste questo imbarbarimento della lotta politica".