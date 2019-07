4 luglio 2019- 21:53 Migranti: M5S, emendamento per confisca navi non per approdo

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Nessun emendamento da parte del Movimento 5 stelle che apra alla possibilità di far entrare imbarcazioni non autorizzate in acque italiane. Al contrario, come già ribadito, "noi siamo per la confisca immediata dell'imbarcazione laddove questa violi le leggi dello Stato italiano e poi darla in dotazione alle nostre Forze dell'Ordine e abbiamo già pronto l'emendamento". E' quanto rilevano fonti M5S. Qualsiasi altra iniziativa non in linea con questa posizione, aggiungono, è da ritenersi del tutto personale e non riceverà il sostegno del M5S.