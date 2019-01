5 gennaio 2019- 18:15 Migranti: M5S, ok accoglienza donne e bambini, Ue presto cambierà

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "L’Italia, come ha ribadito il vicepremier Luigi Di Maio, ha già fatto la sua parte dando una lezione di umanità ad altri Paesi che continuano a dimostrare chiusura e scarsa collaborazione per una questione di vitale importanza che riguarda tutti”. Lo dichiarano i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle in Commissione Politiche UE alla Camera dei Deputati.“L’obiettivo è garantire la sicurezza delle persone in primo luogo e quindi senza dubbio anche per le donne e i bambini a bordo della nave Sea Watch 3 e per questo saremo pronti ad accoglierli dando uno schiaffo morale a un’Europa che così non va più bene. Siamo convinti che con il grande impegno del Governo Conte, le Elezioni Europee di Maggio saranno la giusta occasione per i cittadini di dire a gran voce che così non si può andare avanti". "L’Italia c’è e tende una mano a chi ha bisogno, ma non deve mai più essere lasciata sola per l’indifferenza di qualche euro burocrate che per troppo tempo ha girato la faccia dall’altra parte. A Maggio finalmente i cittadini potranno decidere di mandarli a casa, e siamo convinti che questo accadrà", concludono i portavoce del MoVimento 5 Stelle.