4 ottobre 2019- 15:30 Migranti: M5S, 'prosegue azione per garantire maggior sicurezza'

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - “Con il 'Piano rimpatri sicuri' finalmente si velocizza l’iter dei rimpatri per chi non ha diritto alla protezione internazionale. La misura introdotta oggi da Di Maio, Bonafede e Lamorgese fa parte del percorso del piano rimpatri sicuri e questo è solo un tassello da aggiungere ai provvedimenti per garantire maggior sicurezza ai cittadini". Lo affermano i deputati del Movimento 5 stelle componenti della commissione Giustizia della Camera."Il decreto presentato oggi, che riguarda i migranti provenienti da tredici Paesi, rappresenta -aggiungono- un importante fatto concreto per regolamentare con serietà il fenomeno migratorio, concedendo il diritto di asilo o negandolo in tempi più rapidi. Da oggi si compie un primo passo nella giusta direzione”.