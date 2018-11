28 novembre 2018- 14:33 Migranti: M5S, su Global Compact giusto decida parlamento

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - "Come ha ribadito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Global Compact è un documento che pone temi e questioni diffusamente sentiti anche dai cittadini: è quindi opportuno, parlamentarizzare il dibattito e rimettere le relative scelte all’esito di tale discussione, come pure è stato deciso dalla Svizzera. E’ corretta quindi la scelta del Governo che a Marrakech non parteciperà, riservandosi di aderire o meno al documento solo quando il Parlamento si sarà pronunciato dopo un approfondito dibattito”. Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle della Commissione Esteri di Camera e Senato insieme al sottosegretario Manlio Di Stefano.