25 aprile 2018- 12:28 Migranti: M5S, via libera Parlamento Ue a nostra riforma diritto asilo (2)

(AdnKronos) - "Inoltre, procedure più veloci portano a un taglio dei costi crescenti che lo Stato italiano sta affrontando per i centri di accoglienza”, aggiunge Ferrara. “Questo voto conferma che il lavoro del Movimento 5 Stelle è apprezzato in Europa. Dobbiamo archiviare in fretta gli errori del passato come il Regolamento di Dublino o l’operazione Triton. Le prossime battaglie politiche saranno la lotta agli scafisti e ai trafficanti e il ricollocamento obbligatorio e automatico di tutti i migranti arrivati in Italia”, conclude l'esponente 5 Stelle.