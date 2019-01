24 gennaio 2019- 18:31 Migranti: Magi, 'politica non è potere assoluto sopra leggi'

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Al di là dell'esito giudiziario, è molto importante la richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di autorizzazione a procedere nei riguardi del ministro dell'Interno per il caso della nave Diciotti, perché ristabilisce un principio pericolosamente messo in discussione nelle motivazioni con cui la Procura aveva chiesto l'archiviazione dell'indagine. Cioè, il principio per cui la politica non è un potere assoluto al sopra delle leggi". Lo afferma Riccardo Magi, deputato Radicale di '+Europa'.