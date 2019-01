26 gennaio 2019- 15:33 Migranti: Magi, 'trattati come bestie, governo no al di sopra legge'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "È un modo bestiale di trattare gli esseri umani, le scelte di un governo non possono mai mettersi al di sopra della legge", lo denuncia il deputato radicale di +Europa Riccardo Magi, che da ieri si trova a Siracusa per seguire da vicino il caso della Sea Watch 3."Dopo la detenzione, le torture, gli abusi e il naufragio, 47 persone sono costrette ancora a bordo della nave, al freddo e in condizioni sempre più critiche, per una azione del governo illegale oltre che disumana", continua Magi. "Nessun governo, perseguendo la propria legittima linea politica, può pensare di andare oltre la legge. È successo con il caso Diciotti - su cui siamo stati noi a presentare un esposto per le ragioni che ora si ritrovano nella richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi di Salvini - e si ripete con la Sea Watch. Salvini minaccia denunce ma è lui, insieme ad altri membri dell'esecutivo, a sconfinare nell'illegalità"."Per scongiurare ulteriori violazioni di norme nazionali e internazionali da parte dell'Italia è urgente autorizzare immediatamente lo sbarco di tutte le persone che si trovano sulla Sea Watch e non soltanto dei minori. Non c'è alcun motivo legale per trattenerli a bordo", conclude Riccardo Magi.