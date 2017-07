MIGRANTI: MALAN, DRAMMATICA EMERGENZA

21 luglio 2017- 18:48

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - "Ormai quasi tutti gli italiani ritengono l'immigrazione senza freni di questi mesi una drammatica emergenza. Solo gli esponenti del Pd ritengono sia solo questione di appioppare qualche centinaio di migranti all'Ungheria o un pretesto per tentare di far cadere il governo con la sciagurata legge dello ius soli. Norme che, già prima dell'approvazione, i trafficanti di merce umana usano per aumentare il loro turpe mercato". Lo afferma il senatore di Forza Italia Lucio Malan, questore del Senato.