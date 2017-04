MIGRANTI: MALAVOLTA, COSì LE NAVI FRONTEX E LE ONG SALVANO MIGLIAIA DI VITE UMANE (3)

27 aprile 2017- 16:52

(AdnKronos) - "Quando oltre 20 anni fa mi sono approcciato al fenomeno migratorio, avevo ancora l'ingenuità di chi non ha mai visto nulla del genere e pensa di trovarsi di fronte ad un evento eccezionale - aggiunge ancora Malavolta - Erano gli anni '90, i tempi del servizio militare in Puglia e degli Albanesi che a frotte toccavano le nostre coste col un inspiegabile carico di dolore e speranza. Nei loro occhi la gioia di aver toccato terra e la determinazione a riscattare un futuro che la loro patria negava a colpi di dittatura. Nei miei occhi lo stupore dell'inesplorato e l'assoluta incapacità di esprimere giudizi su ciò che osservavo si mescolavano alla sensazione di assistere alla Storia". E ancora: "Oggi, nel 2017, il fenomeno migratorio ha assunto proporzioni drammatiche e registra un peggioramento su tutti i fronti. Da sempre i popoli sono in movimento spinti da ragioni differenti che spaziano dai conflitti alla speranza di migliorare le proprie condizioni di vita e proprio oggi, in un mondo globalizzato, ci scandalizziamo di fronte a persone così disperate che rischiano la vita per poterla mettere al riparo da violenze ed abusi"."Dopo anni di inadeguatezze nel sistema di accoglienza che risponde ancora a una ipocrita logica emergenziale pur trattandosi di un fenomeno radicato nella quotidianità di chi salva e accoglie i migranti, dopo il fallimento della coesione europea crollata sotto il peso di ingombranti egoismi nazionali, dopo le carenze nel processo di integrazione che hanno deliberatamente creato masse di emarginati senza speranza, adesso la solidarietà sta diventando reato - conclude -Non solo si criminalizza chi osa partire".