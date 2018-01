MIGRANTI: MALPEZZI (PD), DOPO PAROLE FONTANA SCELTA LEU SEMPRE PIù ASSURDA

16 gennaio 2018- 15:38

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "E’ del tutto evidente che ogni voto sottratto a Gori è un voto dato a Fontana. Proprio per questo, alla luce delle gravissime dichiarazioni di Fontana, la decisione di Leu di correre in solitaria risulta ancora più assurda e rischiosa". Lo afferma la deputata del Pd Simona Malpezzi. "Verrebbe da pensare -aggiunge- che il bisogno di rinchiudersi in una roccaforte ideologica, voltando le spalle alle realtà, sia più forte dei pericoli corsi dalla società lombarda con le politiche demagogiche e razziste di un governatore come Fontana. Oppure che certe insensate antipatie nei confronti di Gori contino più di ogni altra considerazione politica”.