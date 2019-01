4 gennaio 2019- 12:45 Migranti: Malpezzi, più irregolari, Salvini alimenta problema per europee

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "Il mancato rinnovo dei permessi umanitari da un lato e le mancate espulsioni dall’altro, porteranno a un aumento degli immigrati irregolari di 120 mila unità". Lo afferma la senatrice Pd Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama e portavoce della mozione Martina. "Salvini non vuole risolvere il problema- sottolinea la senatrice- ma alimentarlo in vista delle prossime elezioni europee. Si sta passando da percorsi monitorati, controllati e legali a percorsi che generano insicurezza. La mancata iscrizione all’anagrafe produrrà fantasmi nelle nostre città. Proprio quello che vuole il vicepremier per creare caos e agitare la sua propaganda. È questo che preoccupa i sindaci che sanno di dover garantire ai loro cittadini sicurezza e integrazione. È quello che noi avevamo anticipato con la nostra opposizione in parlamento".