3 gennaio 2019- 15:15 Migranti: Marcucci, leggi si applicano ma dl da cambiare, giusto ricorso a Corte

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Penso che la strada giusta sia quella di valutare l'ipotesi di un ricorso alla Corte, appellandosi al giudice ordinario o amministrativo". Lo dice all'Adnkronos il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, commentando la protesta dei sindaci contro il decreto Salvini. "Condivido la preoccupazione di molti sindaci italiani- sottolinea Marcucci- avevamo gli stessi dubbi in Parlamento. Salvini ha fatto propaganda ma i problemi con il suo provvedimento aumentano. Le città ora avranno nelle strade un numero maggiore di irregolari". Per il presidente dei senatori dem "va ricordato che il leader della Lega invitò i suoi sindaci a disobbedire alle unioni civili, oggi i suoi appelli contro gli amministratori sono poco credibili". "È chiaro che le leggi vanno applicate sempre -conclude Marcucci- ma faremo di tutto per cambiare questo provvedimento disastroso e riaffermare un principio di umanità, anche nell'interesse della generale sicurezza".