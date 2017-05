MIGRANTI: MARONI, ANNULLARE MARCIA DI DOMANI PER RISPETTO FORZE ORDINE

19 maggio 2017- 11:55

Milano, 19 (AdnKronos) - "Ho espresso, e la rinnovo, la mia solidarietà e vicinanza agli agenti che sono stati feriti e che sia opportuno, lo ripeto, annullare la marcia pro-immigrazione prevista per domani a Milano, in segno di rispetto per le Forze dell'ordine e per che garantisce la nostra sicurezza ed esposto, purtroppo, come si vede, a rischi per la propria vita e per la propria incolumità". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, a Mantova."Sono purtroppo stato - ha aggiunto - facile profeta circa la stazione Centrale: l'operazione che la questura di Milano ha fatto lì va rifatta e va rifatta in tutte le stazioni della Lombardia che hanno gli stessi problemi. Il messaggio non può essere 'si fa una volta ogni tanto', deve essere fatto costantemente finché la stazione non torna a essere un luogo sicuro".