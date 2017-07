MIGRANTI: MARONI, BENE NUOVI CONTROLLI STAZIONE CENTRALE

26 luglio 2017- 16:08

Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Bene i nuovi controlli delle forze dell'ordine in Stazione Centrale a Milano. Del resto lo avevo auspicato il 3 maggio scorso all'indomani della prima operazione avvenuta nel principale scalo milanese". Così il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni commenta i nuovi controlli in corso in piazza Duca da Aosta, a Milano. "Ora - prosegue Maroni - mi auguro che queste verifiche di polizia e carabinieri, come ho chiesto nell'ultimo incontro con il prefetto di Milano, siano estese a tutte le stazioni ferroviarie della Lombardia a rischio sicurezza".