MIGRANTI: MARONI, GOVERNO DICHIARI LO STATO DI EMERGENZA

10 luglio 2017- 13:28

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - "Una richiesta che ho già fatto e che continuo a rinnovare è quella di dichiarare lo stato di emergenza". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, oggi a Milano, a margine del giudizio di parificazione 2016 presso la Corte dei Conti, parlando dell'emergenza immigrazione.Per Maroni, "la cosa più utile sarebbe non farli più arrivare; questa - dice - è la differenza fra chiacchiere e azione". Inoltre, "non si capisce perché il governo non lo fa. Così ci potrebbe essere il coinvolgimento della Protezione civile, cosa che oggi non è possibile fare per noi come Regione".