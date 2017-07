MIGRANTI: MARONI, MAI CADUTI COSì IN BASSO

6 luglio 2017- 16:34

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "Vertice europeo di Tallin sui migranti: la Ue chiude i porti, l'Italia è isolata. Così in basso non siamo mai caduti #votosubito". Così Roberto Maroni, presidente di Regione Lombardia, in un tweet a proposito del vertice informale dei ministri dell'Interno sui flussi migratori.