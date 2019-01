3 gennaio 2019- 11:53 Migranti: Martina, con Salvini propaganda e insicurezza

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - “I sindaci stanno ponendo una questione cruciale di rispetto dei principi costituzionali che anche noi abbiamo sollevato in Parlamento durante la discussione sul decreto Salvini". Lo afferma Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd."Caro Salvini -aggiunge- con te solo propaganda che fomenta insicurezza e 100mila irregolari in più in due anni. Coi sindaci lasciati soli a governare, senza strumenti efficaci e con conflitti di competenze pericolosi che rendono impossibile gestire con serietà e rigore le situazioni più delicate. L’esatto contrario di quello che vende via social il ministro”.