3 gennaio 2019- 16:37 Migranti: Martina, Di Maio sugli sci attacca sindaci, fuori da realtà

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Che Di Maio bolli questa iniziativa come propaganda elettorale da la misura di quanto sia distante anni luce dalla realtà, proprio lui, il vicepremier che sugli sci annuncia l’ennesimo bluff per campare di propaganda qualche settimana". Lo scrive Maurizio Martina del Pd su Fb."La verità è che garantiscono più sicurezza i sindaci e gli amministratori locali quando hanno gli strumenti per lavorare che non il decreto Salvini che genera nelle città caos e disorganizzazione di competenze e strumenti”, conclude.