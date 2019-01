2 gennaio 2019- 18:26 **Migranti: Martina, dl Salvini va abrogato, raccogliamo firme**

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "E’ inutile che Salvini pontifichi via social. Con il suo decreto ci saranno 100mila nuovi irregolari in due anni. Questi sono i fatti. Quel decreto porta solo più insicurezza sulla pelle di tutti i cittadini ed è giusto contrastarlo per difendere le città dalla follia della propaganda leghista. Prima quelle norme verranno abrogate e meglio sarà e per me occorre anche lavorare alla raccolta firme per un referendum abrogativo”. Lo dichiara il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina.