3 gennaio 2019- 16:33 Migranti: Martina, governo convochi sindaci, no minacce

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "I sindaci che esprimono la loro posizione critica verso il decreto Salvini vanno ascoltati, non insultati. Vanno convocati per discutere, non minacciati. Perché sono i primi a trovarsi davanti ogni giorno il tema concreto della cittadinanza e della sicurezza, delle regole nei diritti e nei doveri". Lo scrive su Facebook il candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, Maurizio Martina. "I sindaci che reagiscono al rischio che il decreto Salvini ci sta facendo correre non sono disobbedienti, seguono la Costituzione e difendono la dignità degli individui. Molto più di quelli che ora governano e fino a poco tempo fa sarebbero stati pronti a buttare il tricolore. Molto più di quelli che esibiscono vangelo e rosario a favore di tv e social”.