26 gennaio 2019- 18:14 Migranti: Martina, 'no a lasciare persone in mare, ho firmato proposta legge Ue'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Perché non si lasciano 47 persone in mare da giorni. Perché non si governa con la propaganda sulla paura. Perché c’è bisogno di umanità. Anche per questo ho firmato su https://tinyurl.com/WEfirma la proposta di legge europea per: decriminalizzare l'aiuto umanitario, creare canali d'ingresso sicuri per i rifugiati, tutelare tutte le vittime di abusi". Lo scrive Maurizio Martina del Pd su Facebook.