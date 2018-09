22 settembre 2018- 17:16 Migranti: Martina, pericolosa ideologia Salvini si abbatte anche su Sprar

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "E così l'deologia pericolosa di Salvini si abbatte anche sullo Sprar che invece è un modello da rafforzare sempre di più per garantire vera integrazione nei diritti e nei doveri". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Maurizio Martina. "Purtroppo, come dice bene l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), cancellare l'unico sistema pubblico di accoglienza che funziona, appare come uno dei più folli obiettivi politici degli ultimi anni, destinato in caso di attuazione a produrre enormi conseguenze negative in tutta Italia, tanto nelle grandi città che nei piccoli centri, al Nord come al Sud", conclude.