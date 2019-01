3 gennaio 2019- 16:35 Migranti: Martina, rilanciamo raccolte firme per referendum

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Di fronte a tutto questo non possiamo escludere che tocchi alla Consulta pronunciarsi su norme che noi abbiamo già contestato e combattuto duramente in parlamento. Di certo rimane attuale la nostra idea di mobilitarci per raccogliere le firme necessarie per un referendum abrogativo di queste norme folli, utili solo agli stregoni della paura". Lo scrive Maurizio Martina del Pd su Fb.