4 gennaio 2019- 17:53 Migranti: Martina, Salvini arrogante, basta minacce e si superi dl

Roma, 4 gen. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - "Il decreto va superato perché crea in due anni oltre 120mila nuove persone irregolari". Lo dice Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, in un'intervista all'Adnkronos a proposito del decreto sicurezza. "Altro che sicurezza. Salvini è il ministro dell’insicurezza e mentre fa la sua propaganda via social, i sindaci fanno i conti con la realtà. Il ministro dovrebbe abbandonare la sua arroganza senza minacciare i sindaci", sottolinea Martina.